Omroep ON behoudt erkenning; staatssecretaris wil Mediawet aanscherpen

Naleven journalistieke code moet onderdeel worden van de Mediawet

Omroep Ongehoord Nederland (ON) blijft in het publieke omroepbestel. Dat heeft staatssecretaris Van Weyenberg (Media) besloten. Deze beslissing is in lijn met het voorgenomen besluit van twee weken geleden. De NPO had in april verzocht om intrekking van de erkenning, op grond van een gebrek aan samenwerkingsbereidheid van ON.