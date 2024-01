Minister-president Rutte brengt bezoek aan Bosnië en Herzegovina en Kroatië

Minister-president Rutte brengt maandag 22 en dinsdag 23 januari een bezoek aan Bosnië en Herzegovina en Kroatië. De minister-president bezoekt Srebrenica, de Nederlandse troepen bij EUFOR Althea en gaat, samen met voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen en de Kroatische minister-president Plenković, in gesprek met de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina. In Kroatië heeft de minister-president een ontmoeting met minister-president Plenković.

Het bezoek aan Bosnië en Herzegovina start maandag bij de begraafplaats naast het Srebrenica Memorial Centre Potočari, waar de minister-president een krans legt. In het herdenkingscentrum gaat hij in gesprek met de Moeders van Srebrenica. Aansluitend krijgt de minister-president een rondleiding door het herdenkingscentrum waarbij hij onder andere de tentoonstelling “In the footsteps of those who did (not) cross” zal bekijken. Aan het einde van de middag reist de minister-president naar Sarajevo waar hij een bezoek brengt aan de Nederlandse troepen bij EUFOR Althea.

Dinsdag heeft de minister-president een gesprek met Hoge Vertegenwoordiger Schmidt voor Bosnië en Herzegovina en spreken de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen, minister-president Plenković en minister-president Rutte gezamenlijk met de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina. Zo staan ontmoetingen op het programma met het college van het parlement en met de ministerraad, onder voorzitterschap van Borjana Krišto, van Bosnië en Herzegovina. De minister-president en EC-voorzitter Von der Leyen hebben ook een gesprek met het driekoppig roulerend presidentschap, momenteel onder voorzitterschap van president Komšić. De gesprekken staan met name in het teken van het EU-toetredingsdossier.

Het bezoek aan Bosnië en Herzegovina wordt afgesloten met een gezamenlijke ontmoeting met het maatschappelijk middenveld.

Aansluitend reist minister-president Rutte naar Kroatië voor een gesprek met minister-president Plenković. Tijdens de ontmoeting zal onder meer gesproken worden over de goede bilaterale relaties en het versterken van de samenwerking op voor beide landen belangrijke (geopolitieke) dossiers.