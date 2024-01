Nederland trekt € 122 miljoen uit voor munitie, materieel en cybersecurity in Oekraïne

Nederland draagt € 87 miljoen bij aan de inkoop van artilleriegranaten voor Oekraïne. Ook wordt er € 25 miljoen in het Internationale Fonds voor Oekraïne (IFU) gestort om materieel te kopen. Verder steekt de regering nog € 10 miljoen in het verbeteren van de Oekraïense cyberverdediging. Minister Kajsa Ollongren meldde dit vandaag aan de Tweede Kamer.

De donaties zijn het resultaat van een overleg van de Ukraine Defense Contact Group (UDCG), waarbij 50 partnerlanden aangesloten zijn. Zij helpen Oekraïne bij de aankoop van materieel en middelen om zich tegen Rusland te verdedigen.

Eerder al droeg Nederland met € 100 miljoen bij aan het IFU, een initiatief van het Verenigd Koninkrijk. Uit het fonds werden onder meer luchtverdedigingssystemen, munitie en reserveonderdelen aangeschaft. Het materieel wordt direct bij de industrie gekocht. Zo komt het sneller in Oekraïne en wordt het budget optimaal benut.

Ook stelde Nederland eerder € 130 miljoen beschikbaar voor artilleriegranaten voor een door Duitsland geleid fonds voor de aankoop van 155mm-granaten, waar veel behoefte aan is in Oekraïne. De nieuw toegezegde € 87 miljoen komt daar bovenop.

Hackpogingen

De bijdrage voor de cyberverdediging wordt onder meer besteed aan het opzetten en uitbreiden van de online infrastructuur in Oekraïne. Dit is van groot belang. Het land kreeg al te maken met diverse hackpogingen en cyberaanvallen.

“Het is van groot belang Oekraïne te steunen voor niet alleen de korte, maar ook de lange termijn”, zei Ollongren. “Juist nu is het belangrijk te laten zien dat we Oekraïne helpen. Zij vechten voor hun land en voor de waarden die wij delen: zelfbeschikkingsrecht, vrijheid, gelijkheid, mensenrechten.”