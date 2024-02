Aanvragen deelname aan veiling landelijke 5G-netwerken 2024 mogelijk

Voor geïnteresseerde partijen uit binnen- en buitenland is het vanaf 15 februari 2024 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor deelname aan de veiling van landelijke 5G-netwerken. De veiling zelf kan dan naar verwachting nog voor de zomer plaatsvinden, zodat mobiele telecomaanbieders normaliter vanaf 1 augustus 2024 de frequenties in gebruik kunnen nemen. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de regelgeving gepubliceerd met daarin onder andere de opzet en de minimumopbrengst (170 miljoen euro) van de Nederlandse veiling van landelijke frequenties voor snelle mobiele communicatie.

Er is in de zogenoemde 3,5 Gigahertz-frequentieband ruimte voor ten minste drie telecombedrijven. Zij kunnen na de veiling overal in Nederland snel internet via de 5G-technologie aanbieden aan bedrijven, organisaties en consumenten. Ook blijft in deze 3,5 GHz-band 2x50 Megahertz (van de totale 400) beschikbaar voor private, lokale 5G-netwerken. Bedrijven en andere organisaties kunnen hiermee zelf of in samenwerking virtual reality gebruiken of slimme, complexe apparaten zoals zelfrijdende voertuigen of robots in fabrieken aansturen.



De rechtbank Rotterdam heeft de minister van EZK in november 2023 in het gelijk gesteld in alle acht beroepszaken tegen het plan voor deze 3,5 GHz-band. Partijen hebben geen hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, zodat de veilingvoorbereidingen verder kunnen.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Voor Nederlandse consumenten en bedrijven is het goed dat we nu eindelijk onze ambities op het gebied van digitale mobiele infrastructuur kunnen gaan waarmaken. Het dataverkeer in Nederland neemt namelijk sterk toe. Om de groei van digitale bedrijfsprocessen, diensten en producten aan te kunnen, is de aanleg van verbeterde landelijke 5G-netwerken noodzakelijk. Omdat de ruimte hiervoor schaars is, gaan we die veilen.”

Opzet veiling landelijke 5G-netwerken

Voor de veiling heeft de ministerie van EZK besloten dat deelnemende marktpartijen over maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Dit gold ook bij de vorige veiling in 2020. Dat betekent dat er minimaal drie aanbieders komen van openbare, snelle mobiele communicatie zoals via 5G in de 3,5 GHz-band. Op die manier garandeert het ministerie van EZK dat er voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt die leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten en bedrijven. Ook geldt er een ingebruiknameverplichting voor elke vergunning.



De vergunningen worden verdeeld in een meerrondenklokveiling. Deelnemers bieden bij oplopende prijzen op het aantal vergunningen dat zij wensen, net zo lang tot vraag en aanbod precies gelijk zijn. Na afloop maakt de minister van EZK de winnende partijen bekend en het gehele biedproces openbaar. De totale looptijd van de vergunningen is ruim zestien jaar.



Bij de eerdere veiling in 2020 heeft het kabinet al hoogwaardige mobiele dekking vastgelegd met een dekkingseis op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente. Ook gelden daarin normen voor de minimale snelheid op de uiterste randen van een mobiel netwerk. Door deze eisen komt de Nederlandse mobiele internetsnelheid op gemiddeld meer dan 100 Mbps (Megabit per seconde) waardoor consumenten en bedrijven ongestoord kunnen werken, zaken doen en communiceren. De maximum snelheid nabij een netwerkantenne ligt zelfs nog eens twintig keer zo hoog (boven 2 Gigabit per seconde).