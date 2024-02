Minister-president Rutte ontvangt minister-president Frieden van Luxemburg

Minister-president Rutte ontvangt maandag 4 maart minister-president Frieden van Luxemburg voor een kennismakingslunch.

Tijdens een bilateraal gesprek en een delegatielunch wordt onder meer gesproken over de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Luxemburg en actuele Europese onderwerpen zoals de defensie-industrie, migratie en de interne markt. Andere gespreksonderwerpen die aan bod komen tijdens de ontmoeting zijn onder andere de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten.