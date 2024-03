Grote rol Nederlandse industrie bij miljardenproject vervanging LC-fregatten

Defensie vervangt de komende 15 jaar bijna alle grote bovenwaterschepen van de Koninklijke Marine. De verwerving van nieuwe Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten) en hun bewapening is hiervan een belangrijk onderdeel. De Nederlandse maritieme maakindustrie wordt nauw betrokken bij dit project dat met een budget van enkele miljarden euro’s, het grootste maritieme project is waar Defensie nu aan werkt. Dat meldt staatssecretaris Van der Maat vandaag.

Defensie beschikt over 4 LC-fregatten, die 1 op 1 worden vervangen. Ze vormen een belangrijk deel van de gevechtskracht op zee. Zij kunnen een maritieme taakgroep, civiele schepen en kustgebieden beschermen tegen een dreiging uit de lucht zoals van die van drones, vliegtuigen, helikopters en antischipraketten. Verder beschikken de LC-fregatten over belangrijke voorzieningen voor de commandant van een maritieme taakgroep.

De huidige fregatten zijn in het volgende decennium aan het eind van hun levensduur. Ook de bewapening met luchtdoelraketten van de schepen is toe aan vernieuwing. Deze projecten worden daarom gecombineerd.

Zekerheid

Staatssecretaris Van der Maat wil de Nederlandse industrie al vroeg in het vervangingsproces betrekken en de samenwerking aangaan met bedrijven als Damen Naval en Thales Nederland. Damen Naval is in beeld voor het scheepsplatform en Thales NL is in beeld voor het radar- en vuurleidingssysteem.

“Met deze aanpak kiezen we bewust voor het voeren van industriepolitiek. Het zorgt voor een versterking van de Nederlandse defensie-industrie in een sector waar Nederland internationaal een vooraanstaande positie heeft en draagt daarmee bij aan de versterking van de Europese strategische autonomie.”

Ook bij toekomstige marineprojecten, zoals de aanschaf van de Amfibische Transportschepen, wil Defensie eerder en intensiever met de Nederlandse industrie optrekken.

Defensie ziet ook graag dat Europese partners zich bij het project aansluiten. Denemarken, Duitsland en Noorwegen overwegen ook over enige tijd hun fregatten te vervangen. Nederland wil met dit project fungeren als aanjager en katalysator voor samenwerking.

Bewapening

Net als de huidige LC-fregatten krijgen de nieuwe fregatten een zogenoemde ‘gelaagde’ verdediging, met verschillende typen raketten die elkaar aanvullen qua bereik. Hiermee kunnen vijandelijke doelen van dichtbij het schip tot grote hoogte uitgeschakeld worden. De voorkeur gaat uit naar een familie van raketten van één fabrikant. Verder wordt een deel van de bewapening en apparatuur van de huidige LC-fregatten overgeplaatst op de nieuwe. Denk hierbij aan de SMART-L radars en 127 mm kanons.

Planning en naamgeving

In de komende jaren voert Defensie meerdere grote marinebouwprojecten uit. Het gaat onder meer om de Anti Submarine Warfare-fregatten voor onderzeebootbestrijding, de vervanging van de onderzeeboten en de nieuwe Amfibische Transportschepen.

Defensie maakt voor deze samenloop van projecten een zorgvuldige verdeling van de beschikbare personeelscapaciteit. Met de kennis van nu verwacht Defensie de levering van het eerste fregat uiterlijk in 2034. De huidige vloot blijft daardoor tot 2 jaar langer doorvaren dan was voorzien.

Het 1e nieuwe fregat moet in 2036 operationeel zijn. De volgende schepen volgen steeds 1,5 jaar later. Het 4e nieuwe fregat moet in 2041 volledig operationeel zijn.

De staatssecretaris wil verder de samenleving betrekken bij de naamgeving van de nieuwe LC-fregatten. Dit wordt nog uitgewerkt.