Internetconsultatie wetsvoorstel beter werkende data-economie gestart

Het gebruik van digitale gegevens is onmisbaar in de economie en maatschappij. Grensoverschrijdende regelgeving die zorgt voor een betere verdeling van de grote waarde van data, is daarom essentieel voor bedrijven en consumenten. De EU Data Act is een belangrijke stap om de data-economie als geheel beter te laten werken. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) consulteert vanaf vandaag de concept Nederlandse uitvoeringswetgeving van de Data Act. Deze geldt straks vanaf september 2025.

De Data Act gaat ervoor zorgen dat je in de gehele EU meer grip op je gegevens houdt zodat je deze gegevens op de door jou gewenste manier kan gebruiken. Zo komen er regels in de EU over wie er toegang heeft tot en gebruik mag maken van data uit slimme apparaten. Hierdoor krijgen consumenten en bedrijven meer zeggenschap. Ook kunnen ze makkelijker overstappen tussen clouddiensten en diensten van verschillende cloudaanbieders met elkaar verbinden.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “Deze regelgeving maakt het straks mogelijk dat consumenten en bedrijven toegang krijgen tot de gegevens die ontstaan door hun gebruik van digitaal verbonden apparaten. Denk daarbij aan auto’s, huishoudelijke apparaten en industriële machines. Dit is nu vaak nog voorbehouden aan fabrikanten en dienstenaanbieders. Je kunt dus niet over je eigen gegevens beschikken of deze naar eigen inzicht delen. Ik wil dat wel mogelijk maken, net als voldoende concurrentie tussen bedrijven en meer ruimte voor innovatie. Een goed werkende en eerlijke data-economie kan niet zonder nieuwe standaarden.”

Spelregels voor delen van data

De EU Data Act legt ook spelregels vast voor het delen van data. Zoals een redelijke vergoeding aan bedrijven voor het beschikbaar stellen van data, goede geschillenbeslechting en de aanpak van eventuele oneerlijke contractvoorwaarden.



Via de internetconsultatie kunnen bedrijven, organisaties en consumenten reageren op het voorstel voor de uitvoeringswet Dataverordening, waarin onder andere toezichthouders worden aangewezen en sancties worden vastgesteld. Na de internetconsultatie gaat de uitvoeringswet voor advies naar de Raad van State en daarna vindt behandeling in de Tweede en Eerste Kamer plaats.