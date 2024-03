Minister-president Rutte ontvangt bondsraadvoorzitter Schwesig

Minister-president Rutte ontvangt maandag 11 maart Manuela Schwesig, voorzitter van de Bondsraad van de Bondsrepubliek Duitsland. Tijdens de ontmoeting wordt onder meer gesproken over de bilaterale samenwerking. Daarnaast staat het gesprek ook in het teken van actuele onderwerpen zoals de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten.