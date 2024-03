Minister-president Rutte ontvangt president Van der Bellen en president Herzog

Minister-president Rutte ontvangt zondag 10 maart president Van der Bellen van Oostenrijk en president Herzog van Israël. De gesprekken vinden plaats en marge van de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam waar beide presidenten die dag bij aanwezig zijn.

Tijdens de ontmoeting met president Van der Bellen wordt onder meer gesproken over de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Daarnaast staan ook actuele Europese onderwerpen op de agenda.

Met president Herzog spreekt de minister-president onder meer over de humanitaire situatie in Gaza.