Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prinses Beatrix en minister-president Rutte bij uitreiking Four Freedoms Awards 2024

Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden zijn donderdag 11 april aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Minister-president Mark Rutte reikt de International Four Freedoms Award uit aan Save Ukraine, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet om ontvoerde Oekraïense kinderen vanuit Rusland en bezette gebieden terug te brengen naar Oekraïne. Oprichter Mykola Kuleba zal de award in ontvangst nemen.

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar toegekend aan personen en organisaties die zich inzetten om vrijheid te waarborgen en mensenrechten te verdedigen, conform de idealen die President Franklin Delano Roosevelt verkondigde in zijn historische Four Freedoms speech in 1941.



De Four Freedoms Awards 2024 gaan naar de volgende personen en organisaties: