Minister-president Rutte en minister Van Leeuwen brengen bezoek aan China

Minister-president Rutte en minister Van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking brengen dinsdag 26 en woensdag 27 maart 2024 een bezoek aan de Volksrepubliek China.

Het bezoek start op dinsdag met een diner waarbij de minister-president en minister Van Leeuwen in gesprek gaan met vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven over het handels- en investeringsklimaat in China. Woensdagmiddag spreken zij met president Xi Jinping en premier Li Qiang. Tijdens deze ontmoetingen zal onder andere gesproken worden over de bilaterale en economische betrekkingen, de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten.

Op woensdagochtend gaat de minister-president op de Universiteit van Peking tijdens een ‘collegetour’ in gesprek met Chinese studenten. Aansluitend volgt een gesprek met een aantal Chinese studenten die Nederlandse taal en cultuur studeren en Nederlandse studenten die aan verschillende universiteiten in Peking studeren. Aan het begin van de middag bezoekt de minister-president de wijk Dashilar waar hij uitleg krijgt over de geschiedenis van deze wijk en in gesprek gaat met Chinese ondernemers.

Minister Van Leeuwen heeft op woensdagochtend een ontmoeting met de Chinese minister van Handel, Wang Wentao. Ze zullen spreken over economische samenwerkingsmogelijkheden, het belang van een gelijk speelveld en het belang van gelijke markttoegang.

Het bezoek wordt afgesloten met een diner onder gastheerschap van premier Li Qiang.