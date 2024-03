Uitbreiding aantal steunpunten Toeslagen en Belastingdienst

Dienst Toeslagen en de Belastingdienst breiden het aantal locaties uit waarbij mensen terecht kunnen met vragen over toeslagen en belastingen. Op deze manier komt hulp voor iedereen steeds dichterbij. Op 25 maart bracht staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane een werkbezoek aan het steunpunt in het Gemeentehuis van Hoogeveen. Inwoners uit de regio van Hoogeveen kunnen hier terecht met vragen over en ondersteun bij het aanvragen en wijzigen van toeslagen. Onlangs zijn er ook nieuwe steunpunten geopend in de gemeente Dordrecht, Roermond, Tilburg en Oldambt.

Staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën “We weten dat er ook mensen zijn die ondersteuning nodig hebben bij het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen. Daarvoor kunnen zij dus terecht bij de steunpunten door het hele land, zoals hier in Hoogeveen. Zo zorgen we dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de toeslagen waar zij recht op hebben.”

Bjorn Meijer, Unit Directeur Dienstverlening van de Belastingdienst sprak zijn ambitie uit "Mensen vinden het prettig om hulp te krijgen als ze vragen hebben over belasting- en toeslagzaken. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt op één van onze kantoren of steunpunten. Onze medewerkers nemen rustig de tijd om alle vragen te beantwoorden, gewoon van mens tot mens in een persoonlijk gesprek. De samenwerking met gemeente daarin is voor ons heel belangrijk ”

Aanvragen en wijzigen van toeslagen

Het aanvragen van een toeslag wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Veel zaken kunnen eenvoudig online geregeld en aangevraagd worden. Aanvragers kunnen daarvoor terecht op MijnToeslagen. En sinds vorige week kunnen alle wijzigingen ook eenvoudig doorgegeven worden via de nieuwe Toeslagen App. Hiermee wordt de dienstverlening nog toegankelijker voor mensen. Mensen die toch moeite hebben met het online regelen van het aanvragen of wijzigen van hun toeslagen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld bij een van de balies en steunpunten of via een Toeslagenservicepunt: een netwerk van vaste intermediairs waar Toeslagen mee samenwerkt. Denk hierbij aan hulp- en dienstverleners zoals ouderenbonden, formulierenbrigades, lokale ouderenorganisaties, sociaal raadslieden en bibliotheken. Mensen kunnen ook digitaal, via videobellen of telefonisch hun vragen stellen. Zo voorkomen we dat mensen voor verrassingen komen te staan.

Verbetering dienstverlening

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen die er recht op hebben ook gebruik maken van toeslagen. Zij moeten weten waar zij terecht kunnen voor hulp bij bijvoorbeeld het aanvragen of doorgeven van wijzigingen Toeslagen biedt belangrijke inkomensondersteuning om mensen te helpen de kosten voor zorg, wonen en de kosten voor kinderopvang te betalen. 6 miljoen huishoudens ontvangen één of meerdere toeslagen. In totaal ging het vorig jaar om 20 miljard euro aan toeslagen. Het blijft belangrijk dat mensen die recht hebben op toeslagen, hun gegevens en dus ook hun inkomen, actueel houden en eventuele veranderingen hierin aan Dienst Toeslagen doorgeven. Met de uitbreiding van het aantal steunpunten wil Dienst Toeslagen het wijzigen en aanvragen van Toeslagen zo eenvoudig mogelijk maken. Vorig jaar heeft Toeslagen een convenant gesloten met de Koninklijke Bibliotheek. Er komt meer geld beschikbaar voor de bibliotheken om de onafhankelijke hulp zo goed mogelijk in te kunnen richten. Er komen in 400 bibliotheken servicepunten waar mensen terecht kunnen voor onafhankelijke hulp over toeslagen.