Nederland en Vlaanderen gaan samen digitale vaardigheden leraren verbeteren

Nederland en Vlaanderen gaan samen een methode ontwikkelen om leraren doorlopend digitaal vaardiger te maken en hun kennis over digitale geletterdheid te vergroten. Daarmee kunnen ze deze vaardigheden en kennis ook beter overbrengen op hun leerlingen. De Europese Commissie stelt hiervoor zo’n 700.000 euro beschikbaar. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Nederlands-Vlaamse Onderwijstop die vandaag in Rotterdam wordt gehouden: een conferentie waar beleidsmakers en praktijkmensen uit het onderwijs elkaar ontmoeten om inzichten uit te wisselen en samen te werken.

Investeren

Minister Mariëlle Paul voor Primair en Voortgezet onderwijs: “De wereld wordt steeds digitaler en speelt zich ook meer en meer online af. Ontwikkelingen als AI vinden razendsnel hun weg in de samenleving. We vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen hierin wegwijs worden, maar dat betekent ook dat we hun docenten hiervoor de goede bagage moeten meegeven. Met een methode-op-maat kunnen we onze leraren hiervoor nog beter toerusten, nu en in de toekomst. Goed om hierin samen met Vlaanderen op te trekken.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: “Het Vlaams Onderwijs had tot voor kort een grote achterstand op digitaal gebied, maar de laatste jaren buigen we die om in een voorsprong. We hebben al een half miljard geïnvesteerd in die grote Digisprong voorwaarts: in ICT-toestellen, maar ook in ICT-coördinatoren en in de nodige ondersteuning en bijscholingen. We gaan nu samen met onze Nederlandse vrienden verder investeren in de ondersteuning van leerkrachten. Zo maken we over de grenzen heen werk van meer onderwijskwaliteit”.

Proces

Het ontwikkelen van de methode gaat na de zomer van start. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met scholen. Bedoeling is dat de methode na twee jaar voor alle leraren in het primair en voortgezet onderwijs bruikbaar is.

Samenwerken

Nederland en Vlaanderen sloegen eerder met succes de handen ineen bij het oplossen van privacy-issues bij het gebruik van digitale samenwerkingsruimten voor het onderwijs. Nederland en Vlaanderen kampen op gebied van onderwijs met soortgelijke uitdagingen en kunnen dan ook oplossingen uitwisselen.