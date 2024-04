Koning en minister-president ontvangen president van Nigeria

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte ontvangen donderdag 25 april de president van de Federale Republiek Nigeria, de heer Bola Tinubu tijdens zijn werkbezoek aan Nederland. Het bezoek staat in het teken van de goede relaties tussen Nederland en Nigeria.

Minister-president Rutte ontvangt president Tinubu donderdag op het Catshuis. Tijdens een werklunch wordt onder meer gesproken over samenwerking op het gebied van economie, politiek, handel en het delen van kennis op het gebied van circulaire energie, migratie en voedselzekerheid. Bij de lunch zijn ook de Nigeriaanse minister van Buitenlandse Zaken, Yusuf Mataima Tuggar en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot aanwezig. ’s Middags nemen de president en minister Yusuf Mataima Tuggar deel aan een besloten Business & Investment Forum van VNO-NCW in Den Haag.

De Koning ontvangt president Tinubu aan het einde van de middag in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch. Aansluitend spreekt Koningin Máxima met de president over de voortgang van financiële inclusie in Nigeria. In 2017 bracht zij als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) een bezoek aan het land.

’s Avonds bieden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima de president en zijn delegatie een diner aan. Andere genodigden zijn de minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, en vertegenwoordigers van een aantal Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.