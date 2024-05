IDAHOT 2024: voor vrijheid en gelijke rechten in Europa

Nederland organiseert van 14 tot en met 16 mei samen met de Raad van Europa het Europese IDAHOT+ Forum in Den Haag. Een belangrijke conferentie over de positie – en mensenrechten van lhbtiq+ personen. Hare Majesteit Koningin Máxima houdt een toespraak, evenals minister Dijkgraaf (OCW) en Eurocommissaris Dalli (gelijkheid). Ook worden twee Europese ranglijsten gepresenteerd die laten zien hoe landen ervoor staan als het gaat om lhbtiq+ mensenrechten. Tenslotte reizen minister Dijkgraaf, de Eurocommissaris en de gasten van het evenement op 16 mei in een regenboog gekleurde trein naar Brussel voor de aansluitende EU-conferentie.

Dijkgraaf: “We zien dat de acceptatie van lhbtiq+ personen een pas op de plaats lijkt te maken en tegelijkertijd dat de groep die gelijke rechten voor lhbtiq+ personen niet accepteert, luider wordt. Zowel in Nederland als in andere Europese landen. Daar maak ik mij zorgen over. Ik vind dat we nadrukkelijker moeten blijven opstaan voor de bescherming van deze fundamentele mensenrechten. Emancipatie gaat altijd in golfbewegingen. Het is in ieder geval geen balletje dat vanzelf vooruit rolt. Het vraagt continue aandacht en inzet, van onszelf, van lidstaten, ngo’s, van rolmodellen en van de samenleving als geheel. Uiteindelijk meet je de kwaliteit van een samenleving af aan hoeverre we een veilige ruimte bieden aan iedereen.”

Blijven opstaan voor mensenrechten

Dijkgraaf vindt het belangrijk dat Nederland het Europese IDAHOT+ Forum dit jaar organiseert. In Nederland is ongeveer negen op de tien personen voorstander van gelijke rechten voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Tegelijkertijd zien we dat de mensenrechten voor lhbtiq+ personen zowel hier als op veel andere plekken in Europa meer onder druk komen te staan. Van bewust discriminerende wetgeving in lidstaten tot het vernielen van regenboogvlaggen en bekladden van homomonumenten. Op het IDAHOT+ Forum delen overheden en maatschappelijke organisaties ervaringen en best practices rondom lhbtiq+ beleid. Met de bekendmaking van twee Europese ranglijsten voor lhbtiq+ mensenrechten, de ILGA-Europe Rainbow Europe Map and Index en de TGEU Trans Rights Map, wordt duidelijk op welke gebieden sommige landen nog een slag te maken hebben. Tenslotte ondertekenen deelnemende landen een ministeriële verklaring. Hierdoor committeren landen zich aan het beschermen van de gelijke rechten en het behouden en verbeteren van de maatschappelijke positie en acceptatie van lhbtiq+ personen.

Regenboogtrein naar Brussel

Na afloop van het evenement in Den Haag vertrekt vanaf Den Haag HS de Rainbow Express naar Brussel op initiatief van Nederland en het Belgische EU-voorzitterschap. Het Belgische voorzitterschap neemt vanaf dat moment het stokje over en organiseert als vervolg op het Forum in Nederland op 17 mei de EU-conferentie “Pride Alliances and Policy: Towards a Union for Equality.” Minister Dijkgraaf reist mee op deze regenboogtrein en praat in Brussel verder over gelijke behandeling van lhbtiq+ personen in de Europese Unie.

Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

34 jaar geleden, in 1990, op 17 mei besloot de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit niet langer te classificeren als een psychische stoornis. 17 mei wordt nu herdacht als de Internationale Dag tegen homofobie, lesbofobie, bifobie, transfobie en interseksefobie, waarbij tal van activiteiten worden georganiseerd. In 2013 nam Nederland het initiatief voor de eerste editie van het Europese IDAHOT+ Forum. Sindsdien organiseert rond deze datum ieder jaar een Europees land het IDAHOT+ Forum waar beleidsmakers, deskundigen, mensenrechtenverdedigers en ngo’s bijeenkomen en spreken over lhbtiq+ mensenrechten, de ontwikkelingen die gaande zijn in Europa en hoe beter kan worden samengewerkt om mensenrechten voor de lhbtiq+ personen te verbeteren. Dit jaar organiseert het ministerie van OCW wederom als gastland het evenement op 14, 15 en 16 mei. Het thema van dit jaar is de toekomst van vrijheid en gelijkheid in Europa. Een uitgebreid programma is hier te vinden.