Minister-president Rutte bezoekt Kazachstan

Minister-president Rutte brengt dinsdag 28 mei een werkbezoek aan Kazachstan. Het bezoek heeft als doel de bilaterale en economische banden tussen Nederland en Kazachstan te versterken. Ook zal worden gesproken over geopolitieke ontwikkelingen zoals de Russische oorlog tegen Oekraïne.

Het bezoek begint met een ontmoeting met president Tokajev. Tijdens die ontmoeting zal onder andere over de bilaterale en economische betrekkingen en de samenwerking op het gebied van water worden gesproken. Ook wordt over de Russische oorlog tegen Oekraïne en de daaraan gerelateerde sancties die zijn ingesteld tegen Rusland gesproken. Aansluitend op het gesprek worden samenwerkingsovereenkomsten tussen Nederland en Kazachstan op het gebied van waterbeheer getekend.

In de middag is de minister-president bij de opening van het ‘Amsterdamplein’ in Astana. Het bezoek wordt afgesloten met een gesprek met studenten op de Maqsut Narikbayev Universiteit.