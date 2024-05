Werkbezoek Staatssecretaris Van Huffelen aan Caribisch deel Koninkrijk

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering bezoekt van 26 tot en met 31 mei a.s. Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Naar verwachting is dit haar laatste werkbezoek aan de eilanden. Het bezoek staat in het teken van het Gouverneursoverleg op Aruba, het sluiten van een bestuursakkoord op Bonaire en de officiële opening van een sociaal woningbouwproject op Saba.

Gouverneursoverleg Aruba

Op Aruba neemt de staatssecretaris deel aan het overleg met de drie gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit is een regulier, terugkerend overleg dat formeel is opgenomen in het Reglement van Gouverneurs. Op Aruba bezoekt de staatssecretaris de Universiteit van Aruba waar ze onder meer een rondleiding krijgt door het onlangs met Europese middelen gerenoveerde Maria Convent-gebouw op de campus van de universiteit. Met een bijdrage van ruim 7 miljoen euro van de EU is dit gebouw getransformeerd naar een moderne onderwijsfaciliteit. Tijdens haar verblijf op Aruba heeft de staatssecretaris een ontmoeting met de queer gemeenschap op het eiland en vindt er een kennismaking plaats met de nieuwe procureur-generaal van Aruba.

Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Op 28 mei ondertekent de staatssecretaris het nieuwe bestuursakkoord met Bonaire. Een aantal in het oog springende onderdelen zijn het programma ‘Werken aan Welzijn en Welvaart’, de extra impuls aan de bescherming en ontwikkeling van het Papiamentu, de focus op beheersbare groei en economische ontwikkeling en de ambitie om te komen tot een Regiodeal voor Bonaire. Op Bonaire gaat de staatssecretaris met bewoners in gesprek over het leven met een beperking op het eiland.



Op Sint Eustatius en Saba gaat de staatssecretaris in gesprek met de bestuurscolleges van de eilanden over de voortgang en implementatie van de bestuurlijke afspraken van 2023. De staatssecretaris zal op Sint Eustatius diverse locaties bezoeken die onderdeel zijn van de regiodeal. Het bezoek wordt ook aangegrepen om met betrokkenen in gesprek te gaan over de voortgang van het oplossen van de geitenproblematiek op het eiland.

Het bezoek aan de eilanden staat ook in het teken van de voortgang van het realiseren van betaalbare woningbouw en de ruimtelijke ordening op de eilanden. De staatssecretaris opent op donderdag 30 mei op Saba het woningbouwproject ‘Under the Hill 2’. Ook brengt de staatssecretaris een bezoek aan een toekomstige bouwlocatie voor betaalbare woningbouw.

Sint Maarten

Het bezoek eindigt op 31 mei op Sint Maarten waar een ontmoeting plaatsvindt met de leden van het inmiddels demissionaire kabinet van Sint Maarten.