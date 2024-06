Minister-president Rutte brengt bezoek aan Luxemburg

Minister-president Rutte brengt vrijdag 7 juni een bezoek aan Luxemburg. Het bezoek start met een ontmoeting met minister-president Frieden. Tijdens een bilateraal gesprek en een delegatieoverleg spreken zij onder meer over de relatie tussen Nederland en Luxemburg. Daarnaast komen actuele Europese onderwerpen aan bod zoals de defensie-industrie, energie en de interne markt. Andere gespreksonderwerpen tijdens de ontmoeting zijn onder meer de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten.