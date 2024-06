Minister-president Rutte bezoekt Finland

Minister-president Rutte brengt op donderdag 13 juni een bezoek aan Helsinki, Finland. In de ochtend wordt de minister-president ontvangen door president Stubb op het presidentieel paleis. Tijdens de ontmoeting spreken zij onder andere over de bilaterale relatie tussen Nederland en Finland, Europese veiligheid, de oorlog in Oekraïne en de situatie in Israël en Gaza.

Aansluitend spreekt minister-president Rutte met minister-president Orpo tijdens een delegatielunch over actuele onderwerpen in aanloop naar de Europese Raad, zoals defensie en concurrentievermogen. Ook tijdens dit gesprek zijn de oorlog in Oekraïne en de situatie in Israël en Gaza belangrijke gespreksonderwerpen.

In de middag neemt minister-president Rutte samen met president Stubb deel aan de Kultaranta Talks, een jaarlijks terugkerend evenement gericht op (geo-)politiek en veiligheid. Tijdens een paneldiscussie spreekt hij daar onder andere over de toekomst van de Europese Unie, de invloed van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de Europese Unie en veiligheid in Europa.