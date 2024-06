Internetconsultatie opent voor aangepaste regels werk door minderjarigen

De regels voor kinderarbeid worden gemoderniseerd, verduidelijkt en aangescherpt. Door de wijzigingen krijgen kinderen meer mogelijkheden voor een bijbaantje en vakantiewerk. De voorwaarden voor werken in de horeca worden juist aangescherpt. De internetconsultatie is vanaf vandaag geopend.

De wijzigingen hebben gevolgen voor bijbaantjes en vakantiewerk voor kinderen tussen de 13 en 15 jaar oud. Kinderen van 13 en 14 jaar mogen straks onder strikte voorwaarden op zondag werken. Op niet-schooldagen en tijdens vakantieweken mogen ze straks tot 20.00 uur werken in plaats van 19.00 uur.



Kinderen van 15 jaar mogen volgens dit voorstel op niet-schooldagen ook tot 20.00 uur werken. Tijdens vakantieweken mochten zij al tot 21.00 uur werken en op zondag. Bij deze wijzigingen is zorgvuldig bekeken of er voldoende tijd overblijft voor sociale activiteiten en schoolwerk.



Niet werken waar alcohol genuttigd wordt

De regels voor werk in de horeca door minderjarigen worden juist iets aangescherpt. Het voorstel is om kinderen tot 16 jaar niet meer te laten werken in een horecaruimte waar alcohol wordt of kan worden geschonken. Kinderen mogen dan alleen nog werken in een ruimte waar klanten niet kunnen komen.



Het idee hierachter is dat op plekken waar alcohol wordt gedronken, eerder situaties ontstaan van agressief, intimiderend of gewelddadig gedrag.



Tot slot blijft de uitzondering voor 14- en 15-jarigen die een formele stage lopen in het kader van een vmbo-opleiding bestaan. Daardoor blijven voor deze groep andere regels gelden tijdens hun stage dan voor regulier werk door 14- en 15-jarigen.



Internetconsultatie

Iedereen kan reageren op de wijziging van de regeling. De internetconsultatie aangepaste regels werk door minderjarigen staat open van 12 juni tot en met 10 juli.