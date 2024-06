Benoeming burgemeester Voorne aan Zee

A.R.C. (Arno) Scheepers RA MSc wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Voorne aan Zee. De ministerraad heeft op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 11 juli 2024.

De heer Scheepers (42 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Hilversum.

Op dit moment is Peter Rehwinkel (PvdA) waarnemend burgemeester van de gemeente Voorne aan Zee.