Duidelijkere regelgeving voor de watertaxi

Het moet duidelijker worden aan welke regels watertaxi’s zich moeten houden. Om dit doel te bereiken past het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Binnenvaartregeling aan. Dit is een van de manieren waarop het ministerie opvolging geeft aan de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

De OVV heeft naar aanleiding van een aanvaring tussen een watertaxi en een snelboot op de Waddenzee en een aanvaring tussen een watertaxi en een havenrondvaartboot in Rotterdam een onderzoek gestart. In de onderzoeksrapporten staan in totaal vijf aanbevelingen voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat: “Het tragische ongeval in het Schuitengat heeft diepe sporen nagelaten bij de nabestaanden, de ooggetuigen en de hulpverleners. Bij het ongeval in Rotterdam kwamen geen mensen om het leven, maar het ongeval had desalniettemin een grote impact op alle betrokkenen. Veiligheid op onze vaarwegen is het belangrijkst. Het ministerie omarmt alle aanbevelingen van de OVV en is hier gelijk mee aan de slag gegaan.”

Op basis van de aanbevelingen is een overleg gestart tussen de partijen die betrokken zijn bij personenvervoer op de Waddenzee, waaronder Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, het ministerie en de sector. Er wordt in een drietal werkgroepen gesproken over veiligheid, handhaving, communicatie en regelgeving.

Daarnaast moet er volgens de OVV eenduidiger wet- en regelgeving komen voor het bedrijfsmatig vervoeren van maximaal twaalf passagiers op het water. Binnen de huidige regels is het nu onduidelijk welke voorschriften van toepassing zijn op watertaxi’s. Daarom worden de toepasselijke voorschriften uit de Binnenvaartregeling zodanig aangepast dat het duidelijk is dat ze van toepassing zijn op de categorie watertaxi.

Ook wordt er binnen het ministerie onderzocht wat gegevens van een Automatisch Identificatiesysteem (AIS) kunnen betekenen voor handhaving. Ook dit was een aanbeveling van de OVV. Hierbij wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden en voorwaarden voor het gebruik van deze AIS-gegevens zijn.

Bij de aanvaring in het Schuitengat op de Waddenzee tussen de snelboot Tiger en de watertaxi Stormloper kwamen drie passagiers om het leven, één passagier wordt nog steeds vermist. Ook raakten verschillende opvarenden gewond. Bij de aanvaring in Rotterdam op de Nieuwe Maas tussen de havenrondvaartboot Marco Polo en de watertaxi MSTX 21 kwam de watertaxi ondersteboven in het water te liggen. Hierbij kwamen de zes inzittenden vast te zitten in het omgeslagen vaartuig. Eén persoon raakte hierbij gewond, maar iedereen kon uiteindelijk gered worden met hulp van andere schepen. Op 6 december 2023 en op 17 januari 2024 heeft de OVV de onderzoeksrapporten ‘Aanvaring in het Schuitengat’ en ‘Aanvaring van een watertaxi met een havenrondvaartboot’ gepubliceerd.