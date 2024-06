Grote kabinetsdelegatie aanwezig bij Nationale Herdenking Slavernijverleden 1 juli

Tien leden van het kabinet Rutte IV nemen maandagmiddag 1 juli 2024 in het Oosterpark in Amsterdam deel aan de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Minister Dijkgraaf (OCW) houdt tijdens de herdenking een toespraak namens het kabinet.

Met de herdenking in het Oosterpark en het Keti Koti Festival op het Museumplein staan we stil bij de daadwerkelijke afschaffing van de slavernij, dit jaar 151 jaar geleden. Het kabinet onderstreept met de aanwezigheid van deze delegatie het belang van de Nationale Herdenking. Ook op andere plekken in het land worden herdenkingen georganiseerd, waarbij leden van het kabinet aanwezig zijn.

De herdenking op 1 juli is het einde van Herdenkingsjaar. Tijdens dit jaar werd met honderden evenementen en activiteiten in het hele Koninkrijk stilgestaan bij ons gezamenlijke verleden, en de doorwerking daarvan in het leven van mensen nu.

Minister-president Mark Rutte

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten (viceminister-president)

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip (viceminister-president)

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten (viceminister-president)

Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot

Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf

Minister van Defensie Kajsa Ollongren

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen