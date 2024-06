100 jaar TT Assen en Hollandse Waterlinies thema’s nieuwe munten 2025

Jaarlijks brengt het ministerie van Financiën twee bijzondere munten uit voor verzamelaars. Hiermee worden speciale feiten, gebeurtenissen of personen geëerd die veel betekenen voor Nederland. Recente voorbeelden zijn de thema’s 200 Jaar KNRM, 50 jaar erkenning COC en Werelderfgoed Willemstad en Curaçao. De verzamelaarsmunten hebben een waarde van € 5 of € 10 en zijn een wettig betaalmiddel in Nederland.

100 jaar TT Assen

Afgelopen voorjaar kon iedereen een thema aandragen via een internetconsultatie voor een verzamelaarsmunt voor het jaar 2025. Uit de vele reacties heeft de staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij, die verantwoordelijk is voor het muntwezen, gekozen voor 100 jaar TT Assen. In 2025 is het 100 jaar geleden dat de TT-races voor het eerst werden georganiseerd. Vandaag de dag bezoeken een kwart miljoen mensen de stad Assen tijdens het TT festival.

Hollandse Waterlinies

Naast 100 jaar TT Assen zijn ook de Hollandse Waterlinies geselecteerd. De Hollandse Waterlinies zijn een unieke verdedigingslinie van 200 km lang met forten, vestigingen en kastelen. Ze beschermden in de 19e eeuw het economische hart van Nederland. Water werd gebruikt als bondgenoot. In oorlogssituaties werden brede stroken land onder water gezet, zodat het land onbegaanbaar werd voor de vijand. Deze manier van militaire verdediging is zo bijzonder dat de Hollandse Waterlinies op de Werelderfgoedlijst staan. De Stelling van Amsterdam is sinds 1996 als Werelderfgoed aangemerkt en in 2021 werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie daaraan toegevoegd. Samen vormen zij de Hollandse Waterlinies. Deze munt is onderdeel van de lopende serie Nederlands Werelderfgoed. Eerdere uitgaven waren bijvoorbeeld het Schokland Vijfje en het Woudagemaal Vijfje.

Ontwerp

Nu de thema’s voor 2025 bekend zijn gemaakt, zal een openbare oproep volgen om kunstenaars te werven. De Muntadviescommissie selecteert dan enkele kunstenaars die gevraagd worden om een muntontwerp te maken. Het is aan de volgende staatssecretaris van Financiën om de winnende ontwerpen te selecteren.