Groen licht voor vervolg vijf lopende projecten Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds financiert projecten die bijdragen aan duurzame economische groei in Nederland. In 2021, 2022 en 2023 heeft het kabinet besloten welke projecten geld ontvangen uit het fonds. Verschillende indieners moesten hun voorstel nader onderbouwen om in aanmerking te komen voor het volgende deel van hun financiering. Voor vijf projecten heeft de Adviescommissie van het Nationaal Groeifonds deze onderbouwing geheel of grotendeels goedgekeurd. Het kabinet neemt het advies van de commissie over en kent € 466,2 miljoen definitief toe en € 51,1 miljoen voorwaardelijk.

Een definitieve toekenning gaat onder meer naar het Maritiem Masterplan. Dat richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van betrouwbare, concurrerende en duurzamere schepen in de Nederlandse maritieme sector. Ook gaat een bijdrage naar het project AiNed, dat investeringen in en toepassing van kunstmatige intelligentie wil vergroten op een mensgerichte manier. Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs. AI biedt veel kansen om het onderwijs te verrijken en toegankelijker te maken.

Nederland heeft wetenschappelijk een sterke positie op het gebied van quantumtechnologie. Het programma Quantum Delta NL (QDNL) is erop gericht deze te versterken en de kennis uit dit programma te valoriseren. De gereserveerde middelen voor de derde fase van het project worden nu toegekend. Het project Circular Plastics NL krijgt ook een definitieve toekenning uit het Nationaal Groeifonds. Binnen het project worden proces- en materiaalinnovaties ontwikkeld, versneld en opgeschaald. Het doel is de plastic waardeketens volledig circulair te maken. Zo kunnen broeikasgasemissies, plastic afval en vervuiling met microplastics worden verminderd.

Hoe werkt het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die zorgen voor duurzame economische groei voor de lange termijn. Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie. Op basis van dat advies neemt het kabinet vervolgens een besluit. De adviescommissie vraagt in sommige gevallen om een betere onderbouwing van het voorstel, waarna de commissie opnieuw advies uitbrengt aan het kabinet.

In het hoofdlijnenakkoord van het kabinet is afgesproken dat het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd, waarbij de afspraken over ronde 1, 2 en 3 worden nagekomen. De voorwaardelijke toekenningen en de reserveringen voor lopende Groeifondsprojecten blijven beschikbaar. Deze besluitvorming van het kabinet volgt daarmee het hoofdlijnenakkoord.