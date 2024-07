Gemeenten van start met actieplan toegankelijkere schuldhulp

Gemeenten kunnen aan de slag met het actieplan om de schuldhulp aan inwoners te verbeteren. Met het overzicht dat vanaf vandaag online staat, krijgen gemeenten inzicht in wat mogelijk is op het gebied van schuldhulpverlening. Dit moet ertoe leiden dat de dienstverlening straks overal van hoge kwaliteit is en inwoners de hulp beter weten te vinden.

Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en de vereniging van directeuren in het sociaal domein Divosa zetten in maart van dit jaar hun handtekening onder het plan voor een ‘basisdienstverlening’. Dit plan werd gelanceerd omdat steeds meer mensen in de problemen komen door hoge schulden, maar zij niet de stap maken naar gemeentelijke schuldhulp. Door de dienstverlening in alle gemeenten gelijk te trekken, weten inwoners beter waar ze aan toe zijn.

Actieplan online

In het actieplan kunnen gemeenten zien met welke elementen ze aan de slag kunnen en hoe ze die in de praktijk kunnen brengen. Zo staan in het overzicht handvatten voor het bieden van financiële begeleiding tijdens en na een schuldhulptraject. Of voor het inzetten van een saneringskrediet. Ook staan elementen beschreven voor de middellange en lange termijn.

Het doel is dat alle gemeenten de onderdelen uit het actieplan gaan toepassen. Hoe ze de schuldhulpverlening precies inrichten blijft aan gemeenten zelf. Het Rijk stelt jaarlijks 40 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de dienstverlening op het gebied van schulden en armoede. Daar is ook dit actieplan onderdeel van.

Bekijk het overzicht van middelen (en een toelichting daarop) die gemeenten in kunnen zetten voor goede schuldhulp.