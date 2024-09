Nieuwe burgemeester in Peel en Maas

B.C.M. (Bob) Vostermans is benoemd tot burgemeester van de gemeente Peel en Maas. De benoeming gaat in op 1 oktober 2024.

De heer Vostermans (42 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel burgemeester gemeente Beesel. Op dit moment is Wilma Delissen-van Tongerlo (VVD) burgemeester van Peel en Maas.