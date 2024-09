Kabinet pakt woningnood aan: sneller, slimmer en met minder regels bouwen

Het woningtekort blijft groot. Het leven van veel mensen staat hierdoor in de pauzestand. Daarom wil het kabinet structureel 100.000 woningen per jaar bouwen, waaronder voldoende betaalbare en passende huizen. Hiervoor is de komende jaren € 5 miljard beschikbaar. Daarbovenop komt € 2,5 miljard om alle nieuwe woningen goed bereikbaar te maken. Elke woning is er één. Het kabinet zet dus, naast grootschalige woningbouw, ook in op slimme manieren om snel en zonder belemmeringen nieuwe woningen te realiseren, zoals het beter benutten van bestaande gebouwen. De schaarse ruimte in ons land wordt hierbij op een eerlijke manier verdeeld, zodat er naast woningbouw ook plaats is voor bijvoorbeeld natuur en landbouw. Deze plannen voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening staan in het regeerprogramma van het kabinet-Schoof.

Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “De woningnood blijft onverminderd hoog. Hierdoor kunnen veel mensen niet verder met hun leven. Zo stellen jonge mensen het starten van een gezin uit omdat ze geen huis kunnen vinden. Elke woning is er één. We moeten echt gaan bouwen voor al die mensen die op een huis wachten, zodat Nederlanders weer zicht hebben op de toekomst. Dat begint met een goede, betaalbare woning in een prettige en bereikbare leefomgeving. Daar wil ik ruimte voor maken. Door belemmeringen voor woningbouw weg te nemen en overbodige regels waar mogelijk te schrappen. Door bestaande gebouwen beter te benutten en het bijvoorbeeld makkelijker te maken om met je familie op één erf te wonen. En door scherpe keuzes te maken over de inrichting van ons land, met oog voor alle ruimtelijke opgaven waarvoor we staan.”

Sneller en slimmer bouwen

Het Rijk maakt duidelijke en afdwingbare afspraken met overheden, corporaties en marktpartijen over de woningen die we moeten bouwen. Hierbij worden voldoende locaties in heel Nederland aangewezen. In de Randstad en de regio. Zowel binnen als buiten de stad. En via grootschalige woningbouw, maar ook door een straatje erbij aan de rand van een gemeente. Deze afspraken komen onder andere in de regionale woondeals. Via de Wet versterking regie volkshuisvesting kan het Rijk hierop sturen.

Om de woningbouw te stimuleren stelt het kabinet de komende vijf jaar € 5 miljard beschikbaar. Hiermee wordt onder meer de bouw van meer betaalbare woningen voor lage en middeninkomens ondersteund. Zo ontvangen gemeenten een realisatiestimulans: een vast bedrag voor elke betaalbare woning die ze realiseren. Dit vervangt deels verschillende, specifieke uitkeringen. Hierdoor wordt voortaan niet meer het plan maar de prestatie – het daadwerkelijk opleveren van nieuwe woningen – beloond. Verder wordt de overdrachtsbelasting voor beleggers per 1 januari 2026 verlaagd naar 8%. Dit maakt het aantrekkelijker om te investeren in huurwoningen.

Alle beetjes helpen. Daarom is het ook belangrijk om bestaande gebouwen beter te benutten. Dat kan onder meer door kantoren om te bouwen tot woningen. Of via het splitsen en optoppen van huizen. Ook andere manieren van wonen kunnen uitkomst bieden. Voorbeelden hiervan zijn het verhuren van kamers door hospita’s, woningdelen of met familie op één erf wonen, bijvoorbeeld om mantelzorg te kunnen verlenen. Via wet- en regelgeving wordt dit alles makkelijker gemaakt.

Woningbouw loopt vaak onnodig vertraging op. Via efficiëntere processen en procedures en meer conceptuele en industriële bouw komen er sneller nieuwe woningen bij. Daarnaast worden overbodige en vertragende regels zoveel mogelijk geschrapt.

Bouwen aan bestaanszekerheid

Een goed huis biedt een zekere basis voor je bestaan. Voor jongeren is een eigen woning een belangrijke stap naar een zelfstandig leven. En wie geniet van de oude dag, heeft een woning nodig die daarbij past. Om aan te sluiten bij de woonwensen van verschillende mensen, gaat het kabinet voldoende betaalbare en passende woningen bouwen. Zo moet twee derde van de te bouwen huur- en koopwoningen te betalen zijn voor huishoudens met een laag inkomen of middeninkomen. Daarnaast moeten er onder meer 290.000 nieuwe woningen voor ouderen komen.

Het kabinet zet niet alleen in op nieuwe huizen, maar ook op goed bereikbare, veilige en klimaatbestendige wijken waarin het prettig leven en werken is. Dat gebeurt zowel in de Randstad als in de regio’s. Via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid krijgen de regio’s waarin de leefbaarheid het meest onder druk staat extra aandacht.

Het is belangrijk dat mensen hun woonlasten kunnen blijven dragen. Daarom gaat de maandelijkse huurtoeslag omhoog, verandert de fiscale positie van de eigen woning niet en profiteren ook mensen met een kleine beurs via subsidies van duurzaamheids- en energiemaatregelen, zoals het isoleren van hun huis.

Schaarse ruimte goed ordenen

De ruimte in ons land is schaars. Niet alles is mogelijk. In de Nota Ruimte worden daarom keuzes gemaakt die recht doen aan de uiteenlopende ruimtelijke opgaven waarvoor we staan. Zo worden hierin nieuwe locaties voor grootschalige woningbouw aangewezen. En staan er afspraken in over de bereikbaarheid en energievoorziening van gebieden. In het programma NOVEX werken alle overheden daarnaast samen aan een plan voor de inrichting van Nederland en een fijne leefomgeving, waarin het prettig wonen en werken is.

