Nieuwe burgemeester in Bloemendaal

M.R.J. (Michel) Rog, is benoemd tot burgemeester van de gemeente Bloemendaal. De benoeming gaat in op 3 oktober 2024.

De heer Rog (51 jaar) is lid van het NSC. Hij is momenteel zelfstandig ondernemer/adviseur (Bureau Rog).

Op dit moment is Ankie Broekers-Knol (VVD) waarnemend burgemeester van Bloemendaal.