Kabinet investeert in strenger asielbeleid

Nederland kan de hoge aantallen migranten niet aan. De asielopvang zit overvol, procedures duren te lang en de kosten rijzen de pan uit. Bovendien verergert de aanhoudende asielinstroom de problemen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Om weer grip op de situatie te krijgen, komt dit kabinet met het strengste asielregime ooit. Via het beperken van de instroom, snelle procedures, lik op stuk richting overlastgevers, strenger grenstoezicht, beperken van nareis-mogelijkheden en stevig inzetten op terugkeer moet Nederland in Europa een koploper worden als het gaat om toelatingsregels. Het kabinet trekt hier € 95 miljoen in totaal voor uit in 2025.

Strenger grenstoezicht

De controle aan de Nederlandse grenzen wordt geïntensiveerd binnen het kader van de Schengen-gedragscode. Voor het intensiveren van de grensbewaking wordt extra geld beschikbaar gesteld, oplopend van € 45 miljoen in 2025 tot structureel € 151 miljoen vanaf 2029.

Hervormen van het Nederlandse asielsysteem

De situatie in de asielketen moet structureel worden aangepakt. Het kabinet zet daarom in op een breed pakket aan maatregelen om het asielstelsel te hervormen en de instroom te beperken. Voor de uitwerking van deze asielmaatregelen is een reservering opgenomen van € 50 miljoen. Er komen strenge voorwaarden op het gebied van gezinshereniging en een zo smal mogelijke invulling van het kerngezin. Gezinshereniging wordt voor het overgrote deel van de asielzoekers alleen mogelijk wanneer iemand een vaste woonruimte, een passend inkomen en minimaal 2 jaar een verblijfstatus heeft. De 1e wetswijzigingen gaan dit najaar naar de Raad van State.

Meer grip op migratie

Door de toegenomen migratie neemt de druk op huisvesting, zorg, onderwijs en de asielopvang toe. Dit vraagt om meer grip. Het kabinet zet daarom in op een breed pakket aan maatregelen om het asielstelsel te hervormen en de instroom te beperken.

Het kabinet maakt daarnaast zo snel mogelijk in Brussel kenbaar dat Nederland een opt-out van Europese asiel- en migratieregelgeving wil. Zo lang Nederland geen opt-out heeft gaat het kabinet aan de slag met de implementatie van het Europees Asiel- en Migratiepact. Tegelijkertijd wordt er ook in EU-verband gewerkt aan het bevorderen van brede migratiepartnerschappen met herkomst- en doorreislanden.