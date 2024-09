Prinsjesdag 2024: extra ruimte, ondersteuning en waardering voor ondernemen

De Nederlandse economie heeft letterlijk ruimte nodig om ons verdienvermogen te kunnen versterken. Het kabinet kiest er daarom op Prinsjesdag voor om in 2025 en daarna extra te investeren in innovatie, strategische technologieën en digitalisering. Tegelijkertijd krijgen het ondernemingsklimaat en de arbeidsproductiviteit steun. Eerder voorgenomen versoberingen van fiscale regelingen voor ondernemers zoals de expatregeling, inkoop van eigen aandelen, mkb-winstvrijstelling en de renteaftrek binnen de vennootschapsbelasting worden grotendeels of geheel teruggedraaid.

Extra investeren is mogelijk, omdat de economische vooruitzichten voor 2024 (voorspelde groei van 0,6%) en 2025 (1,5%) positief zijn. Met een stijging van de koopkracht van in doorsnee 2,5% dit jaar en 0,7% in 2025 is de voorspelling dat, mede door de aantrekkende lonen, het mogelijk is om het eerdere koopkrachtverlies door sterke inflatie weer in te lopen.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “We hebben een nieuwe begroting die ondernemers helpt om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Lastenverlichtingen zijn doorgevoerd en verzwaringen afgewend. Daarmee laat het kabinet daadwerkelijk zien grote waardering te hebben voor het bedrijfsleven van mkb tot grootbedrijf.”

De minister vervolgt: “Het is nodig om het bedrijfsleven te versterken. Nederland moet immers meer doen met minder mensen. Daarom zijn investeringen in kennis, technologie en innovatie cruciaal. Het kabinet wil dat in 2030 3% van het bruto binnenlands product (bbp) wordt besteed aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is niet alleen nodig voor onze banen en inkomsten. Het is ook bittere noodzaak om te voorkomen dat we ongewenst afhankelijk zijn van (half)producten of grondstoffen van landen van buiten de EU.”

€ 1miljard financiering voor innovatieve en startende bedrijven

Financiering is voor ondernemers cruciaal om te kunnen groeien en vernieuwen. Het kabinet stelt € 900 miljoen beschikbaar via Invest-NL en € 100 miljoen via Invest International. Dit geld is voor innovatieve, duurzame en startende ondernemers, en voor bedrijven die essentieel zijn voor de Nederlandse economie. Bijvoorbeeld, omdat ze zich bezighouden met strategische technologieën zodat Nederland en de EU niet ongewenst afhankelijk zijn van (half)producten of grondstoffen uit landen elders.

Budget WBSO-regeling stijgt

De subsidie voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO-subsidie) is een regeling voor belastingvoordeel voor innovatie. Het budget voor de WBSO stijgt in 2025 naar € 1,5 miljard. Zo hoeven bedrijven minder belasting te betalen voor hun onderzoek en ontwikkeling en kunnen ze goedkoper innoveren.

Genoeg ruimte voor bedrijven

Het kabinet wil dat Nederland aantrekkelijk blijft voor bedrijven. Dat is goed voor de economie. Tegelijkertijd is fysieke ruimte in Nederland schaars. Daarom investeert het kabinet in 2025 € 9,8 miljoen in het programma Ruimte voor economie. Daarmee worden geschikte bedrijfslocaties behouden en gemaakt.

Een sterke digitale economie

De Nederlandse economie is steeds meer digitaal. We shoppen en communiceren online, bedrijven doen onderling en met consumenten digitaal zaken en we gebruiken digitale producten en diensten. Om te zorgen dat iedereen hiervan kan blijven profiteren, investeert het kabinet in 2025 in een sterkere digitale economie en -infrastructuur.

Bijvoorbeeld door de aansluiting op EU-fondsen als het Digital Europe programma wil het kabinet Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven helpen. Hiervoor is financiering (€ 13 miljoen) beschikbaar voor innovaties die AI en digitale vaardigheden stimuleren. Ook gaat er € 11,6 miljoen naar het versterken van cybersecurity in het bedrijfsleven.

Vestigingsklimaat

Dit kabinet wil het vestigingsklimaat verbeteren. Daarom zijn enkele eerder genomen negatieve belastingmaatregelen teruggedraaid. Het gaat dan om de afschaffing van de faciliteit voor inkoop van eigen aandelen, het verlagen van de mkb-winstvrijstelling, de verhoging van de energiebelasting en de verhoging van het box 2 tarief. Daarbovenop wordt de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting naar 25% gebracht. Het vestigingsklimaat wordt daarmee gunstiger om te ondernemen, te groeien en bij te dragen aan onze brede welvaart.

30%-regeling belangrijk voor goed vestigingsklimaat

Voor een goed vestigingsklimaat is voldoende talent noodzakelijk. Waar een tekort aan talent is - zoals in onze techsectoren - dragen hoogopgeleide buitenlandse werknemers bij aan een sterker Nederlands ondernemingsklimaat. Daarom wordt de eerder voorgestelde versobering van de 30%-regeling vrijwel volledig teruggedraaid. In plaats van de stapsgewijze 30-20-10% regeling kiest dit kabinet voor een vlak tarief, met intensivering naar een 27%-regeling. Daarbij wordt wel de salarisnorm in de 30%-regeling verhoogd.