Ruimte voor een betere bereikbaarheid van heel Nederland

De wegen op orde, veilig openbaar vervoer en ruimte voor rivieren: dat zijn slechts een paar van de prioriteiten van minister Barry Madlener en staatssecretaris Chris Jansen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het komende jaar. Er is in 2025 € 14,7 miljard beschikbaar voor een sterke infrastructuur en een gezonde leefomgeving. Een belangrijk doel van het nieuwe kabinet is om snel nieuwe woningen te bouwen. Om te zorgen dat die nieuwe woningen ook bereikbaar zijn, is € 2,5 miljard beschikbaar voor de aanleg van nieuwe wegen en nieuwe voorzieningen voor het openbaar vervoer.

Minister Barry Madlener: “Nederlanders willen makkelijk de auto kunnen pakken om naar familie, school of de supermarkt te gaan. Daarvoor hebben we een prachtig netwerk aan autowegen. Op die wegen ben ik niet alleen trots, ik ben er ook zuinig op. Dat betekent dat we ze goed onderhouden. Ik vind het ook belangrijk dat we kunnen doorrijden. Dus ik wil het komend jaar kijken hoe we op verschillende trajecten overdag weer 130 kilometer per uur kunnen rijden.”

Dagelijks rijden er zo’n 3,5 miljoen auto’s en 400.000 vrachtwagens over onze wegen. Er reizen 3,3 miljoen mensen met het openbaar vervoer en ongeveer 200.000 mensen met het vliegtuig. Er wordt ca. 900.000 ton per dag aan goederen via de binnenvaart vervoert en ca. 4.000 per dag per vliegtuig.

Mijlpalen en uitdagingen

Volgend jaar wordt een aantal mooie mijlpalen bereikt. Automobilisten kunnen vanaf volgend jaar via een rechtstreekse verbinding tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport naar de A16 bij het Terbregseplein rijden. Het verkeer stroomt op de A13 en A20 straks vlotter door. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van Rotterdam en de leefbaarheid voor omwonenden rond de A13 en A20 op deze manier verbeterd. Belangrijk voor de scheepvaart is dat de Nieuwe Sluis Terneuzen opengaat.

Op het spoor gaan de werkzaamheden voor de verbetering van de Maaslijn van start. Een belangrijk regionaal spoorproject dat ervoor zorgt dat dieseltreinen kunnen worden vervangen door elektrische treinen. Ook zullen er hierdoor minder vertragingen zijn.



De afgelopen jaren is de bereikbaarheid van Nederland onder druk komen te staan. Onder meer door de stikstofproblematiek, een krappe arbeidsmarkt en gestegen kosten konden niet alle knelpunten op de weg worden aangepakt. Daarnaast is zowel op de weg, het water als op het spoor een noodzakelijke, maar ook kostbare onderhoudsoperatie gaande. De komende jaren wordt nog veel onderhoud verricht. Ook wordt onderzocht of en hoe een aantal van de 17 gepauzeerde aanlegprojecten gefaseerd kan worden opgestart.



Voor zowel de (vaar)wegen, het spoor als het watersysteem is er een basiskwaliteitsniveau vastgesteld. Dat is het minimale niveau van onderhoud dat nodig is om de infrastructuur te kunnen blijven gebruiken en zorgt ervoor dat er gericht keuzes kunnen worden gemaakt in beheer, onderhoud en vernieuwing van de infrastructuur. De komende jaren zullen er meer werkzaamheden zijn om de infrastructuur op orde te houden. Dit vraagt om extra middelen van de Rijksoverheid en om geduld van reizigers en (vaar)weggebruikers, want de werkzaamheden zullen vaak gepaard gaan met hinder op het spoor, op de weg en op het water. De extra werkzaamheden gaan ervoor zorgen dat onze infrastructuur weer jaren mee kan.

Ook dit jaar wordt er weer € 1,8 miljard geïnvesteerd om Nederland te beschermen tegen water. Het gaat dan om het verstevigen van dijken, dammen en duinen, om bijvoorbeeld zeewater en rivierwater buiten te houden. En er gaat geld naar het voorbereiden van Nederland op extreem hete zomers (zoals in 2022) en op hevige buien (zoals die in Limburg in 2021).

Openbaar vervoer en spoor

De tarieven van de treinkaartjes bij NS zullen volgend jaar met 6% procent stijgen in plaats van met 12%. Staatssecretaris Jansen heeft met de NS afgesproken dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat volgend jaar 3% van de geplande prijsstijging opvangt en het bedrijf zelf ook 3%. Bij de Voorjaarsnota in 2025 is het de intentie van het kabinet om een besluit te nemen over het structureel betaalbaar houden van de treinkaartjes.

Staatssecretaris Jansen: “Ik vind het belangrijk dat gezinnen de trein kunnen nemen als ze een dagje weg willen of een sportwedstrijd willen zien. Het zal voor veel mensen een opluchting zijn dat de treinkaartjes niet 12% maar 6% duurder worden volgend jaar. De geplande prijsstijging van de treinkaartjes van de NS voor komend jaar hebben we daarmee kunnen halveren.”

De veiligheid in het openbaar vervoer moet worden vergroot, zeker ook voor de mensen die er werken. Personeel krijgt nu nog te vaak te maken met allerlei vormen van geweld en agressiviteit tijdens hun werk. Daarom gaat staatssecretaris Chris Jansen samen met de OV-sector, het ministerie van Justitie en Veiligheid, decentrale overheden en de politie in kaart brengen welke maatregelen op korte termijn kunnen worden genomen.

Kadertje/ infographic:

Kadertje / infographic 2:

