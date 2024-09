Koninkrijksdelegatie naar 79e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Minister-president Schoof, minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken en minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp nemen volgende week deel aan de 79e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. De Koninkrijksdelegatie bestaat verder uit minister-president Wever-Croes van Aruba, minister-president Mercelina en vicepremier Gumbs van Sint Maarten.

Minister-president Schoof arriveert dinsdagavond 24 september en ontmoet aansluitend vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven tijdens een diner.

Op woensdag 25 september heeft minister-president Schoof gedurende de dag verschillende bilaterale overleggen met staatshoofden en regeringsleiders en is in de middag aanwezig bij het evenement van Hare Majesteit Koningin Máxima over inclusieve financiering voor ontwikkeling. ’s-Avonds woont de minister-president een receptie van de Amerikaanse president Biden bij.

Donderdag 26 september spreekt minister-president Schoof de AVVN toe. Ook heeft hij een ontmoeting met secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties, bilaterale overleggen met diverse staatshoofden en regeringsleiders en gesprekken met vertegenwoordigers van Amerikaanse bedrijven.

Minister Veldkamp is de hele week in New York. Hij sluit daar aan bij verschillende ministeriële bijeenkomsten over onder meer de situatie in het Midden-Oosten, terrorismebestrijding en maritieme veiligheid. Ook neemt de minister deel aan een evenement over gerechtigheid voor Oekraïne. Minister Veldkamp zit de ministeriële bijeenkomst voor van de Freedom Online Coalition, waar Nederland dit jaar voorzitter van is. Verder neemt de minister deel aan een mede door Nederland georganiseerd evenement over gerechtigheid voor Soedan, en een bijeenkomst van de LGBTI Core Group waar Nederland medevoorzitter van is.

Minister Klever neemt van 23 tot en met 25 september deel aan de AVVN. Ze is aanwezig bij het evenement van Hare Majesteit Koningin Máxima over inclusieve financiering voor ontwikkeling. De minister heeft daarnaast ontmoetingen met andere ministers en vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven die in de VS actief zijn en van VN-organisaties, zoals de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen. Minister Klever verzorgt verder een openingstoespraak bij een bijeenkomst over voedselzekerheid. Ook spreekt de minister onder meer tijdens een evenement over migratie en opvang in de regio.

Minister-presidenten Wever-Croes van Aruba en Mercelina van Sint Maarten nemen namens het Koninkrijk deel aan de Summit of the Future. Daarnaast zal vicepremier Gumbs van Sint Maarten het Koninkrijk vertegenwoordigen tijdens de High-level bijeenkomsten over zeespiegelstijging en antimicrobiële resistentie.