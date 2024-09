Officiële goedkeuring eerste betaalverzoek Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan

De Europese Commissie en de Europese Lidstaten hebben het eerste betaalverzoek van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan officieel goedgekeurd. Op 16 september is het betaalverzoek officieel gemachtigd door de Europese Commissie. De uitbetaling van het daarbij horende bedrag van €1.3 miljard euro vindt vandaag plaats.

Nederland heeft het eerste betaalverzoek op 24 mei 2024 ingediend. Op 15 juli 2024 gaf de Europese Commissie al aan het Nederlandse betaalverzoek voorlopig positief te beoordelen. Daarna volgde in augustus een afrondende procedure, waarin alle EU-lidstaten zich mochten uitlaten over het oordeel van de Europese Commissie, of vragen konden stellen aan Nederland.

Mijlpalen en doelstellingen

De dertig mijlpalen en doelstellingen die onderdeel zijn van het eerste betaalverzoek zijn hiermee officieel behaald. Het gaat onder andere om de invoering en aanscherping van de industriële CO2-heffing, het sluiten van overeenkomsten tussen de Rijksoverheid en provincies over het aantal nieuw te realiseren woningen, en maatregelen door ProRail voor een toekomstbestendig, digitaal treinbeveiligingssysteem. Ook is er geïnvesteerd in de ontwikkeling van quantumtechnologie, het inhalen van de door de COVID-19-crisis veroorzaakte leerachterstanden, en vaardigheidstrainingen voor ruim 100.000 werkenden en werkzoekenden die hun baan hadden verloren of dreigden te verliezen als gevolg van de COVID-19-crisis.

Vervolg

Na dit eerste betaalverzoek dient Nederland nog vier betaalverzoeken in, om daarmee aanspraak te maken op de rest van de in totaal €5,4 miljard die voor Nederland gereserveerd is uit de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit.