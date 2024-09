Aandacht kleine bedrijven voor online veiligheid vermindert

Digitale veiligheid blijft in de samenleving en economie van levensbelang. Het algemene kennisniveau en de actiebereidheid nemen bij Nederlandse bedrijven, consumenten en de overheid toe. Bijvoorbeeld als het gaat om automatische updates van processen, systemen en producten of het beter beveiligen van de toegang daartoe met bijvoorbeeld zogenoemde meerfactorauthenticatie. Andere maatregelen blijven echter nog achter. Bovendien is de aandacht van kleine bedrijven voor online veiligheid afgenomen. Dat blijkt uit Alert Online 2024, het jaarlijkse onderzoek naar cyberbewustzijn in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Het aantal kleinere mkb-bedrijven (<10 medewerkers) dat geen enkele maatregel lijkt te nemen, is toegenomen naar een derde van de populatie. In 2023 nam 19 procent van de kleine bedrijven geen actie. Ook blijft de hoeveelheid meldingen die men doet van (pogingen tot) cybercrime nog heel laag. Bijvoorbeeld, omdat ondernemers stellen geen schade te ervaren of de verwachting hebben dat het niets uitmaakt.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Als het gaat om digitale weerbaarheid kan Nederland niet half werk leveren. Denk aan allerlei recente cyberrisico’s en -incidenten die klein of groot ons leven of de economie raken. Meer alertheid en gerichte maatregelen vanuit ondernemers en consumenten met steun van de overheid, zijn dus noodzakelijk voor veilig digitaal zakendoen. We pakken zelf deze handschoen ook op, door bijvoorbeeld ondernemers breed te informeren over dreigingen. Of door cybersecurityeisen te stellen aan de veiligheid van producten en diensten en met de publiekscampagne Doe Je Updates.”

Kennis Nederlanders van online risico’s blijft gelijk

Net als in 2022 en 2023 vindt meer dan drie op de tien Nederlanders hun eigen kennis over online risico’s als phishing, hacken en malware redelijk tot goed. Maar driekwart van de Nederlandse consumenten en de helft van de bedrijfsmedewerkers doet echter geen melding of aangifte van cyberaanvallen of -criminaliteit.

Waar men zich zorgen maakt over digitale veiligheid, doen ze dat vooral over hun naasten. En wanneer men vreest slachtoffer te worden van internetcriminaliteit, dan wordt het verlies van data zwaarder gevoeld dan de financiële implicaties.