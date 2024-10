Technologieconferentie Big Science Business Forum 2026 naar Maastricht

België en Nederland organiseren in oktober 2026 samen het zogenoemde Europese Big Science Business Forum (BSBF) in het MECC in Maastricht. Naar verwachting 1.000 deelnemers vanuit toonaangevende hightechbedrijven ontmoeten de grotere Europese onderzoeksorganisaties op deze conferentie om kennis te delen over hoogwaardige technologie en innovatie. Ook gaan zij samenwerkingen aan op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Al op veel technologiegebieden werken België en Nederland samen. Bijvoorbeeld bij nucleair onderzoek, halfgeleiders, nanotechnologie en fotonica. Ook streven beide landen ernaar om de Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rhein te halen. De BSBF-conferentie geeft hightechbedrijven de mogelijkheid om hun kennispositie te verbeteren en hiermee op nieuwe markten technologische producten te ontwikkelen.

De grootste Europese onderzoeksorganisaties - zoals CERN, ESA, ESRF en Fusion4Energy – informeren ondernemers tijdens de tweejaarlijkse BSBF over nieuwe technologische ontwikkelingen, vraagstukken, inkoopmogelijkheden en kansen voor samenwerking. Deze Europese instituten zijn gezamenlijk goed voor miljarden euro’s aan investeringsplannen. Ze zijn daarmee interessant voor het Nederlandse en Belgische hightechbedrijfsleven om mee samen te werken.

Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken): “Er is wereldwijd een technologische race gaande om oplossingen te vinden voor allerlei maatschappelijke en economische uitdagingen. Daarbij is het geen gegeven dat we aan de top blijven qua kennis en innovatie. Terwijl dat wel essentieel is voor bijvoorbeeld onze gezondheid, veiligheid en onze toekomstige banen en inkomsten. Daarom is het goed dat we samenwerking tussen (mkb-)ondernemers en grote onderzoeksinstituten meer stimuleren en faciliteren.”