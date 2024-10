Sterke stijging online antisemitisme sinds 7 oktober

Uit cijfers van het meldpunt Meld.Online Discriminatie blijkt dat het aantal meldingen van online antisemitisme sinds 7 oktober 2023 met 48% is toegenomen, ten opzichte van het jaar ervoor. Nationaal Coördinator Antisemtimsebestrijding (NCAB).

Eddo Verdoner: "Antisemitische content vergiftigt onze samenleving, terwijl de bedrijven die dit faciliteren grof geld verdienen."

In 2023 was antisemitisme in 24% van alle gevallen de discriminatiegrond voor de melding bij Meld.Online Discriminatie. Dit terwijl Joden slecht 0,3% van de Nederlandse bevolking uitmaken. Een fors deel van het aantal meldingen van online antisemitisme sinds de aanslagen van 7 oktober komt voor rekening van X.com (voorheen Twitter).

Antisemitische content is verdienmodel voor bedrijven

Eddo Verdoner: "Sociale mediaplatforms verkopen het gebrek aan moderatie soms als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting, maar het is gewoon een verdienmodel. Antisemitische content krijgt veel clicks en rond die clicks verkopen deze bedrijven advertenties. Ze verdienen daarmee veel geld, maar die haatdragende content vergiftigt intussen wel onze samenleving. De invloed van online haat op onze offline wereld is enorm en neemt alleen maar toe. We besteden immers steeds meer tijd op het internet."

Druk opvoeren op sociale mediabedrijven

De NCAB werkt in Europees verband samen om online antisemitisme te bestrijden. Samen met andere internationale coördinatoren wordt druk opgebouwd om sociale mediabedrijven te bewegen hun moderatie op orde te brengen.

Ook anderen kunnen helpen.