Ruim 91% van alle examenleerlingen geslaagd voor eindexamen

In schooljaar 2023/2024 is het slagingspercentage van alle examenleerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs gestegen naar 91,4%. Dat blijkt uit de examenmonitor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die staatssecretaris Mariëlle Paul (Funderend Onderwijs en Emancipatie) vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. In schooljaar 2022/2023 haalde bijna 90% van de leerlingen zijn diploma.

Afgelopen schooljaar deden 178.746 leerlingen eindexamen, waarvan 91,4% slaagde. De grootste stijging van geslaagde leerlingen ten opzichte van schooljaar 2022/2023 is te zien bij het havo: een stijging van bijna 4,0% vergeleken met het jaar daarvoor. In het vmbo-b slagen gemiddeld de meeste leerlingen (97,2%), in het havo ligt het slagingspercentage het laagst (88%). Ook het gemiddelde cijfer behaald op de centrale examens is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar, van een 6,42 naar een 6,47.

Staatssecretaris Paul: “Dat afgelopen schooljaar zóveel leerlingen hun diploma hebben gehaald, laat zien hoe hard er is gewerkt op middelbare scholen. Dit jaar liggen de percentages weer bijna op het niveau van vóór de coronapandemie, terwijl er voor de eindexamens geen speciale maatregelen meer golden. Dat is echt de verdienste van docenten én leerlingen die er ook dit jaar vol voor zijn gegaan!”

Coronaperiode

Dit jaar was het tweede eindexamenjaar zonder speciale maatregelen in verband met de coronapandemie. Tijdens de coronaperiode mochten leerlingen onder meer een extra herkansing doen vanwege de uitzonderlijke omstandigheden waarin ze zich hadden moeten voorbereiden op hun examen. Ook mochten ze één cijfer niet laten meetellen voor hun diploma zolang het geen kernvak was (duimregeling). Hierdoor lagen de slagingspercentages hoger. In 2020 ging het eindexamen vanwege corona helemaal niet door en slaagde bijna iedereen.