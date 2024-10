Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen aantrekkelijker voor private verhuurders

De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH) voor private verhuurders wordt verlengd van 31 december 2025 naar 31 december 2029. Ook wordt de subsidieregeling uitgebreid en vereenvoudigd. Daardoor wordt het aantrekkelijker om met gebruik van de SVOH huurwoningen te verduurzamen. De uitbreiding en vereenvoudiging loont voor private verhuurders vooral vanwege de invoering van de Wet betaalbare huur per 1 juli 2024, waardoor het energielabel zwaarder is gaan meewegen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft vandaag deze regelingswijziging ter voorhang aangeboden aan de Tweede Kamer. De planning is om de definitieve regeling in januari 2025 open te stellen.

Van de oorspronkelijk 152 miljoen euro aan beschikbaar budget is per 30 september 2024 nog ruim 141 miljoen euro beschikbaar. Er is dus nog veel ruimte om aanvragen te doen. Om te zorgen dat de wijzigingen van de SVOH zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de doelgroep, zijn suggesties opgehaald bij marktpartijen en belangenorganisaties (o.a. Vastgoed Belang, IVBN, monumentenorganisaties).

De belangrijkste wijzigingen op een rij

De aanvraagprocedure is vereenvoudigd doordat subsidie voor een warmtepomp of zonneboiler uit de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is gehaald en is ondergebracht bij de SVOH. Hiermee ontstaat één loket voor alle maatregelen waardoor de aanvrager eerder voldoet aan de eis van twee maatregelen. Vanaf twee maatregelen komt de aanvrager in aanmerking voor een hoger subsidiebedrag.

De maximumbedragen zijn verhoogd van € 6.000, - per huurwoning naar € 10.000, - per huurwoning, respectievelijk € 15.000, - inclusief een warmtepomp of zonneboiler.

Het huidige maximum subsidiebedrag van € 400.000, - totaal per verhuurder is vervallen.

Bedragen boven de € 25.000, - kunnen voortaan vooraf worden aangevraagd. Deze grens lag eerder op € 125.000, -.

Subsidie is ook mogelijk wanneer bestaande huurwoningen worden gesplitst in twee huurwoningen.

Er komen verbeteringen voor monumentenverhuurders. Zo is het Duurzaam Monumentenadvies (Dumo) als energieadvies geïntroduceerd en komen kleine (hofjes-)huurwoningen sneller in aanmerking voor subsidie.

Tot slot is de regeling langer opengesteld: van 31 december 2025 naar 31 december 2029.

Betaalbaarheid en verbeteren woonkwaliteit

In het Regeerprogramma is benoemd dat er maatregelen worden genomen om private verhuur aantrekkelijker te maken. Het helpen van private verhuurders, waaronder veel particuliere beleggers, bij het verduurzamen van huurwoningen is daar onderdeel van. Dit draagt bij aan de betaalbaarheid en woonkwaliteit voor huurders. De langere openstelling van de SVOH sluit aan bij de aangekondigde wettelijke eis dat alle huurwoningen met E, F en G label worden uitgefaseerd per 2029.

Kamerbrief Voorhang ontwerp Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH) 2025