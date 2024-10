Nederland dient budgettair-structureel plan in bij de Europese Commissie

Nederland heeft op 15 oktober 2024 het budgettair-structureel plan voor de middellange termijn bij de Europese Commissie ingediend. Dit is het eerste plan van Nederland onder de onlangs aangepaste Europese begrotingsafspraken. Het plan geeft een beschrijving van de overheidsuitgaven voor de aankomende vier jaar en van investeringen en hervormingen. De Miljoenennota 2025 en het regeerprogramma zijn de basis voor het ingediende plan.

Inhoud plan

Nederland hecht groot belang aan de Europese begrotingsafspraken. In het budgettair-structureel plan presenteert Nederland een plan voor de uitgaven, het zogeheten uitgavenpad. De overheidsfinanciën blijven tijdens de kabinetsperiode, op een incidentele tegenvaller in 2026 na, binnen de zogenoemde Europese referentiewaarden voor het maximale begrotingstekort (3% van het bbp) en de staatsschuld (60% bbp van het bbp). Het kabinet zet daarmee een eerste stap in de beheersing van de overheidsuitgaven door de hoogte van de uitgaven structureel te beperken. Volgens de Europese begrotingsregels moet Nederland echter meer doen om ervoor te zorgen dat het tekort en de schuld in een periode van tien jaar na de kabinetsperiode binnen de referentiewaarden blijven. Door de vergrijzing lopen de overheidsuitgaven namelijk op. Ook volgende kabinetten moet daarom stappen zetten om de overheidsfinanciën op de middellange termijn beheersbaar te houden. Zolang het tekort kleiner is dan drie procent van het bbp en de schuld onder zestig procent van het bbp blijft, zullen de Europese Commissie en de Raad echter nog geen handhavingsmaatregelen nemen.



Het plan beschrijft verder hervormingen en investeringen van het kabinet die volgen uit de zogenoemde ‘landspecifieke aanbevelingen’ van de Europese Commissie voor Nederland en de gemeenschappelijke prioriteiten van de Europese Unie. Met deze maatregelen wil het kabinet onder andere de economie stimuleren, de bestaanszekerheid vergroten, de energiezekerheid verbeteren, het woningtekort aanpakken en de nationale en internationale veiligheid waarborgen.

Beoordeling Europese Commissie

De Europese Commissie heeft zes weken de tijd om het plan van Nederland te beoordelen. Daarna legt de Europese Commissie een aanbeveling voor een uitgavenpad voor aan de Europese ministers van Financiën van de EU-lidstaten in de Raad van de Europese Unie. Zij besluiten vervolgens of zij de aanbeveling overnemen. Is dat het geval, dan vormt het aanbevolen uitgavenpad de opdracht voor het Nederlandse begrotingsbeleid volgens de Europese regels.