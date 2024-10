Draadloze oplossingen voor Nederlanders zonder toegang tot snel vast internet

Nederland behoort als het gaat om aanbod en kwaliteit van snel vast internet (>1 Gigabit per seconde) tot de wereldtop. 99% van de huishoudens en bedrijven kan hier inmiddels toegang toe krijgen. Om ook Nederlanders in zogenoemde buitengebieden te kunnen aansluiten, komen nu verschillende draadloze en betaalbare oplossingen beschikbaar via marktpartijen. Daarmee is de 100% in zicht en is publieke financiële steun vanuit het kabinet nu niet voorzien. Dat schrijft minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) in een Kamerbrief.

De diverse telecomaanbieders leggen op dit moment in zowel stedelijk gebied, dorpskernen als in buitengebieden volop nieuwe digitale infrastructuur aan of moderniseren bestaande internetverbindingen. Op basis van prognoses van deze marktpartijen verwachten zij tot en met 2028 ongeveer 15.500 van de 27.500 nog resterende buitengebiedadressen alsnog van snel vast internet – zoals glasvezel - te voorzien. Voor de overige 12.000 Nederlandse adressen komen draadloze oplossingen op de markt waarbij klanten thuis of op het werk toegang kunnen krijgen.

Eén van deze draadloze oplossingen – een internetpakket dat draait op het 5G-netwerk van één van de Nederlandse telecomaanbieders – is vandaag ceremonieel door minister Beljaarts in ontvangst genomen.

Minister Beljaarts (Economische Zaken): “Een snelle en betrouwbare toegang tot internet is bijna niet meer weg te denken. Voor consumenten die gebruik maken van digitale diensten zoals mailen, video’s kijken, online winkelen of betalen. Maar juist ook voor kleine en grote ondernemers die daardoor hun machines, processen, producten of dienstverlening digitaliseren. Daar zijn we qua infrastructuur op 99%. Dus mijn doel is om ook die laatste één procent te halen. En die ambitie is nu in zicht zonder dat daarvoor belastinggeld vanuit het kabinet nodig lijkt te zijn.”

