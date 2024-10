Wetsvoorstel BSN en Digitale Overheid voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar Tweede Kamer

Voor iedereen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba moet het makkelijk en betrouwbaar zijn om beter zaken met de overheid te regelen. Aan de balies en ook online. Daarom krijgen inwoners van de eilanden in 2025 een burgerservicenummer (BSN). Dat regelt het wetsvoorstel dat vandaag op voorstel van staatssecretaris Szabó (Digitalisering en Koninkrijksrelaties BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd. De invoering van het BSN ligt daarmee op schema.

Betere overheidsdienstverlening

Het invoeren van het BSN is een eerste stap naar betere overheidsdienstverlening. Naast de dienstverlening aan de balies, kunnen inwoners in de toekomst steeds vaker online zaken met de overheid regelen. Ook die dienstverlening moet veilig en betrouwbaar zijn. Daarom is het nodig dat iedereen één betrouwbaar persoonsnummer en inlogmiddel voor de hele overheid heeft. Het BSN geeft de overheid zekerheid over de identiteit van een persoon. Het kan op termijn bij alle overheden in Caribisch en Europees Nederland worden gebruikt. De meeste inwoners hebben nu nog het ID-nummer. Dat nummer blijft na invoering van het BSN tijdelijk nog in gebruik.

Steeds meer digitaal

Het wetsvoorstel regelt ook alvast de eisen om gebruik te maken van online inlogmiddelen. Bijvoorbeeld DigiD voor inwoners en eHerkenning voor ondernemers. Met een BSN kan DigiD worden aangevraagd om in te loggen op websites van overheden en organisaties die zijn aangesloten op DigiD. Dit kan meteen bij overheden en organisaties in Europees Nederland. In de toekomst kan dit steeds vaker bij overheden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op dit moment werken overheden op de eilanden aan het aansluiten van diensten op DigiD. Hiervoor moeten eerst de systemen worden aangepast. Overheden sluiten daarom stap voor stap aan op DigiD, zodat in de toekomst steeds meer overheidsdiensten van de eilanden online komen.

Advies Raad van State

De Raad van State adviseerde positief over het wetsvoorstel. Op een aantal onderwerpen is het voorstel vervolgens aangepast en opnieuw goed afgestemd met overheden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Een belangrijke wijziging is dat het opnemen van het BSN op nieuwe ID-kaarten (sédula) uit het wetsvoorstel is geschrapt. Het BSN wordt zo beter beschermd, doordat het nummer minder snel bij bijvoorbeeld commerciële organisaties terecht komt. Het openbaar lichaam wordt verantwoordelijk voor de toekenning van het BSN aan de eigen inwoners, net zoals dat geldt voor gemeenten.