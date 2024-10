Nieuwe burgemeester in Voerendaal

D.P.W. (Daniël) Joppe is benoemd tot burgemeester van de gemeente Voerendaal. De benoeming gaat in op 2 december 2024.

De heer Joppe (51 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Schouwen-Duivenland.



Op dit moment is Wil Houben (VVD) burgemeester van Voerendaal.