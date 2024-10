Bovengrens NHG stijgt naar € 450.000 euro, afsluitpremie verlaagd naar 0,4%

De Nationale Hypotheek Garantie-grens (NHG-grens) voor 2025 is vastgesteld op € 450.000, zo meldt minister Mona Keijzer vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De grens voor een hypotheek met aanvullende energiebesparende voorzieningen wordt 6% hoger, namelijk € 477.000. Ook daalt de eenmalige premie voor het afsluiten van een hypotheek met NHG naar 0,4%. Door deze veranderingen kunnen meer huizenkopers een hypotheek met NHG afsluiten.

Premie voor afsluiten NHG verlaagd

De verlaging van de afsluitpremie van 0,6% in 2024 naar 0.4% per 2025 is goed nieuws voor bijvoorbeeld starters en middeninkomens. Bij een hypotheek van € 450.000 betalen zij vanaf volgend jaar geen € 2.700, maar € 1.800 aan premie om gebruik te maken van het NHG-vangnet. Dat is een besparing van € 900 bruto.

NHG-grens voor woonwagens en standplaatsen

Voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen is er een andere NHG-grens. Deze wordt elk jaar geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI). Per 2025 wordt de NHG-grens voor een woonwagen € 172.000. Voor een woonwagen met aanvullende energiebesparende voorzieningen wordt de NHG-grens € 182.320. De NHG-grens voor een woonwagenstandplaats verschuift volgend jaar naar € 61.000.

Betaalbaarheidsgrens vastgesteld op € 405.000

Het kabinet wil zo snel mogelijk naar een productie van 100.000 woningen per jaar, waarvan twee derde betaalbaar. De grens voor betaalbare koopwoningen wordt, net als vorig jaar, geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Voor 2025 komt de bovengrens voor betaalbare koop op € 405.000. In 2024 is deze grens € 390.000.

Betere bescherming

NHG helpt huizenkopers aan toegang tot een verantwoorde hypotheek bij de aankoop van een woning. Zij lopen met een hypotheek met NHG minder risico’s en betalen vaak van een lagere rente. Ook biedt de NHG een vangnet voor huishoudens die te maken krijgen met persoonlijke omstandigheden zoals relatiebeëindiging of arbeidsongeschiktheid.

