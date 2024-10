Ministerie van VWS en ActiZ roepen op: praat op tijd over hoe je ouder wil worden

Praat vandaag over morgen. Dat is de oproep die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ActiZ vandaag - op de Dag van de Zorg Voor Morgen - doen aan iedereen in Nederland. Het aantal ouderen in onze samenleving neemt toe én we worden gemiddeld steeds ouder. Dat maakt het belangrijk om op tijd het gesprek te voeren over hoe je ouder wil worden. Bijvoorbeeld wat je voor elkaar kunt doen als er later zorg nodig is, of het huis waar je nu woont nog bij je past en hoe je fit blijft.

Van Apeldoorn tot Amsterdam en van zorg- en welzijnsorganisaties tot seniorenbonden. Een groot aantal maatschappelijke organisaties geeft gehoor aan de oproep en voert lokaal of regionaal het gesprek met jonge ouderen onder de noemer ‘Praat vandaag over morgen’. Bijvoorbeeld tijdens wandelingen en gespreksbijeenkomsten of na film- en theateravonden. Zo organiseert ‘Senioren zelf aan zet’ bewustwordingsbijeenkomsten. Hier maken ze jonge ouderen er met concrete voorbeelden van bewust hoe belangrijk het is om nu al stil te staan bij later. En het gesprek hierover te voeren met hun naasten.



Vicky Maeijer, staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg: “Vroeger sprak je met je omgeving over je schoolkeuze, de voorbereiding op je eerste baan of een nieuwe woning. Het zou net zo normaal moeten zijn om het gesprek te voeren over hoe je ouder wil worden. Dat gesprek kan zo betekenisvol zijn, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Het biedt een kans om goed naar elkaar te luisteren en ervoor te zorgen dat we rekening houden met wat mensen nu al willen regelen voor hun oude dag. Ik vind het mooi om te zien dat steeds meer mensen en partijen hiermee bezig zijn. Want uiteindelijk gaat het gesprek over morgen ons allemaal aan.”



De helft van de Nederlanders tussen de 60 en 75 jaar praat al weleens over de toekomst. Zo blijkt uit eerder onderzoek (Kien onderzoek, februari 2024). Wie het gesprek nog niet voert, geeft aan dit binnen 5 jaar te willen doen. 84 procent vindt het gesprek over later nuttig.

Vooruitkijken

Radj (62 jaar) weet hoe belangrijk het gesprek over morgen is. Hij komt wekelijks met zo’n 80 Hindostaanse Surinaamse ouderen samen in buurthuis Oase. Dan bespreken ze van alles. Van het nieuws en vakanties tot levensgebeurtenissen. En ook het praten over de toekomst komt dan voorbij. “Opvallend genoeg zegt bijna iedereen in de gemeenschap dat ze zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. En niet te veel willen leunen op anderen,” zegt Radj. “Maar als je dat wil, betekent dat iets. Bijvoorbeeld over hoe je de zorg aan huis regelt. Of het laten plaatsen van een traplift. Daar hebben we goede gesprekken over met elkaar. Dat is intens, maar levert veel begrip op voor ieders ideeën.”



Praat ook over morgen

Wie ook het gesprek over morgen wil voeren, kijkt op praatvandaagovermorgen.nl/in-de-regio om te zien welke activiteiten er in de buurt zijn. Of download de gesprekskaarten op praatvandaagovermorgen.nl/gesprekskaarten om een goed gesprek over later te voeren.

Over de campagne

De campagne ‘Praat vandaag over morgen’ is de komende maand opnieuw te zien op televisie, in dagbladen, magazines, op wachtkamerschermen en via sociale media. En onderdeel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO).