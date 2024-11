Marit Törnqvist ontvangt Johannes Vermeerprijs 2024

Illustrator en kinderboekenschrijver Marit Törnqvist heeft op maandag 4 november de Johannes Vermeerprijs 2024 ontvangen uit handen van minister Bruins (Cultuur). De Johannes Vermeerprijs is de staatsprijs voor de kunsten. De jury, onder voorzitterschap van Marise Voskens, koos unaniem voor Törnqvist. Zij krijgt de prijs vanwege haar uitzonderlijke artistieke vermogen om universele emoties in taal en tekeningen te verbeelden.

Minister Bruins: “Het is heel waardevol dat de prijs voor het eerst gaat naar een kunstenaar die zich vooral richt op kinderen. De illustraties en verhalen van Marit geven kinderen en hun ouders de kans weg te dwalen in andere werelden, met belangrijke en krachtige lessen voor het echte leven. Haar werk draagt bij aan de rijke jeugdliteratuur die we in ons land hebben.”