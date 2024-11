Minister-president Schoof naar bijeenkomst Europese Politieke Gemeenschap in Hongarije

Minister-president Schoof neemt op donderdag 7 november deel aan een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap in Boedapest, Hongarije. In de avond vindt een diner plaats in aanloop naar de informele Europese Raad op vrijdag 8 november.

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap wordt gesproken over onderwerpen van gemeenschappelijk belang zoals de oorlog in Oekraïne, migratie en economische veiligheid.

En marge van de top heeft minister-president Schoof verschillende gesprekken met regeringsleiders.