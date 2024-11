Duidelijke regels over servicekosten naar Tweede Kamer

Verhuurders en huurders krijgen meer duidelijkheid over wat er wel en niet onder servicekosten valt. Daar moet een nieuwe limitatieve lijst met toegestane servicekosten voor zorgen. Kosten voor het gebruik van een fitnessruimte of zwembad zijn bijvoorbeeld geen servicekosten. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) wil hiervoor het Burgerlijk Wetboek (BW) aanpassen. Vandaag stuurde ze de wetswijziging naar de Tweede Kamer voor behandeling. De Raad van State heeft eerder geen opmerkingen bij dit voorstel gemaakt; zij gaf een blanco advies. De nieuwe regels gaan naar verwachting in 2025 in.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de huurprijs van een woning komen. Deze kosten hebben direct te maken met wonen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor de schoonmaak van de gezamenlijke ruimte en werkzaamheden van een huismeester. De verhuurder moet de huurder eenmaal per jaar een afrekening van de gemaakte servicekosten geven.

Wijziging van wetgeving en regels

Dit zijn de belangrijkste voorgestelde aanpassingen:

Een limitatieve lijst gaat meer duidelijkheid geven over wat wel en niet als servicekosten in rekening mag worden gebracht. Waar nodig komen er vaste formules of berekeningen voor bepaalde soorten servicekosten.

In het BW wordt duidelijker vermeld dat servicekosten daadwerkelijk gemaakte kosten zijn die in verhouding moeten staan tot de geleverde service. Er mag geen winst worden gemaakt via/op de servicekosten.

Het wordt eenvoudiger om het voorschot voor de servicekosten te laten toetsen. Ook wordt het makkelijker om als huurders samen een uitspraak over servicekosten bij de Huurcommissie te vragen.

Toename aantal zaken bij Huurcommissie in 2023

De behoefte aan duidelijkheid over de servicekosten blijkt ook uit het jaarverslag van de Huurcommissie. Als een verhuurder mogelijk onterecht servicekosten in rekening brengt, kan de huurder de Huurcommissie om een uitspaak vragen. In 2023 ontving de Huurcommissie ruim 3.800 zaken over servicekosten, 1.500 meer dan in 2022, wat een stijging van 60 procent is.



De duidelijkere regels en de nieuwe lijst informeren verhuurders en huurders beter over welke kosten onder servicekosten mogen vallen. Dat moet het aantal geschillen verminderen. Gemeenten handhaven sinds 1 juli 2023 op onterechte of onjuiste servicekosten. Huurders kunnen met vragen of meldingen hierover terecht bij het gemeentelijke meldpunt voor de Wet goed verhuurderschap. De betere afbakening van servicekosten helpt gemeenten om op het juiste moment in actie te komen en effectief te handhaven.

Bekijk het volledige voorstel op hier.

