Nieuwe burgemeester in Laarbeek

L.A.G.P. (Lianne) van der Aa is benoemd tot burgemeester van de gemeente Laarbeek. De benoeming gaat in op 2 december 2024.

Mevrouw Van der Aa (58 jaar) is lid van het CDA. Zij is momenteel wethouder in de gemeente Sint-Michielsgestel.



Op dit moment is Yves de Boer (VVD) waarnemend burgemeester van Laarbeek.