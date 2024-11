Nieuwe burgemeester in Rhenen

G.A. (Géran) Kaai is benoemd tot burgemeester van de gemeente Rhenen. De benoeming gaat in op 21 november 2024.

De heer Kaai (50 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel directeur bestuursadvisering bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.



Op dit moment is Corry van Rhee-Oud Ammerveld (PvdA) waarnemend burgemeester van Rhenen.